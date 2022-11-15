畢業於台大政治系、曾任台灣麥當勞副總裁的韓定國，今(15)日獲頒傑出校友。(鄧博仁攝)

台大傑出校友韓定國勉學弟妹：懂得把握機會、不怕失敗。

台灣大學今(15)日舉辦創校94年校慶慶祝大會，並頒發各領域傑出校友共10人。其中在社會服務類方面，由畢業於台大政治系、曾任台灣麥當勞副總裁的韓定國獲得舉薦。他期勉學弟妹，面對挑戰，千萬不要害怕失敗，「每天熱氣騰騰地活著」，更要懂得把握機會，學習掌握自己的人生。

韓定國於1976年畢業於台大政治系，他在離開校園生活不久後，就參加「中泰支援難民服務團」，擔任為期3年多的領隊兼執行秘書。當時背景是1975年越南戰爭剛結束，在中南半島的越高寮就有近50萬的難民，居住在毫無保障的邊境難民營内。

韓定國當時在台大政治系學長劉介宙發起並宣布成立「中泰支援難民服務團」後，率先打頭陣到泰國，擔任中泰支援難民服務團領隊，率領近百名台灣志工服務泰國難民華僑。這也是中華民國遷台後，首次派遣的人道救援隊伍。為此他在1981年獲得前總統蔣經國頒發中華民國優秀青年獎章。

韓定國在投入難民營志工任務回台後，逢麥當勞來台招聘拓業員工，此後他接受安排，前往美國及其他國家受訓1年半，回國後便開始投入餐飲業，自擔任台灣麥當勞執行副總起，便奠定在國際餐飲行業40年不解之緣，此後相繼後邀赴中國大陸、泰國、新加坡等地餐飲服務，協助肯德基、必勝客等知名國際連鎖餐飲企業在大陸開創品牌並拓店。

韓定國過去長年在大陸工作，對於兩岸關係的丕變，有著很深的擔憂與感嘆。他說，在獲頒傑出校友的此刻，特別感念前海基會董事長在1988年獲頒台大傑出校友的事蹟，當時辜董事長以高齡70幾歲獲此殊榮，此後又對兩岸做出貢獻，在時空的對映下，特別想起這段回憶。

韓定國也說，他出身於普通家庭，幼時總跟著神父學習拉丁文與國際觀，原本打算畢業後投入外交工作，但在進入台大政治系後，發現想要與國際接軌並非只有當外交官一途，從事公益或商業工作同樣可以發揮愛國愛人的精神，因此後來也往這兩項專業之路前進。

論及對學弟妹的勉勵，韓定國叮嚀，青年學子千萬不要害怕失敗，唯有以正能量面對人生，「每天熱氣騰騰地活著」，懂得把握機會，學習掌握自己的人生。