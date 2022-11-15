“I remember the morning the Titanic departed from England, I was supposed to be on that ship. They called it unsinkable but I had a bad feeling” pic.twitter.com/muMIqpfQY1 — Molly (@FSUmollz) November 7, 2022

湖人球星詹姆斯（LeBron James）最近又新增幾個綽號。美國嘻哈團體「Migos」成員Takeoff本月初遭槍擊死亡，歌迷都很難過。詹姆斯說他早在2010年就開始聽Migos的歌曲了，但他們的首張混音帶《Juug Season》明明是在2011年8月才發行，詹姆斯坐時光機去聽的？

詹姆斯本月對媒體說：「我在熱火的第一季2010年就開始聽他們的歌，你們可以問問我隨便一位前隊友，他們那時根本沒聽過Migos，我就告訴他們，這個團體絕對會成名的。」在現場哀傷的氣氛下，也沒有人去揭穿詹姆斯。Migos走紅的單曲《Versace》其實在2013年才出來。

這可能只是詹姆斯記錯了，不過球迷想起布萊恩（Kobe Bryant）單場獨得81分的時候，詹姆斯居然也說他預料到了。詹姆斯2006年對媒體說：「我在家裡看比賽，開打之前我說他可能會砍70分，我不明白自己怎麼知道的，我身旁的朋友半信半疑。後來他飆到70分，我就預估他會80分。」

2016年總冠軍賽，這是詹姆斯生涯最重要一仗，他在飯店裡拒看社群媒體，整個季後賽期間足足看了6次電影《教父》。但是媒體問他最喜歡哪句台詞，詹姆斯卻答不出來，被戲稱為「吹牛詹（LeCap）」。加上他有「預知能力」，另一個綽號「詹先知（LeKnew）」念起來還與台灣皮鞋公司La New同音。

美媒指出這些都是「白色謊言」沒有傷害任何人，詹姆斯自己也沒獲得任何好處。網友以此製造不少迷因，像是「詹姆斯當年本來要搭乘鐵達尼號，但是他有不祥的預感就沒有上船了。」