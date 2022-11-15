雲林是農業大縣，雲林縣長張麗善上任後傾聽民意，並針對農民需求進行相關建設，其中西螺鎮的主要道路之一「雲45線」，是附近農民運送農作物的主要道路，她因此籌措了1500萬經費進行改善。

尋求連任的張麗善今（15）日在臉書表示，雲45線北接東興里、南接鹿場里，附近農田除了種植滿滿的稻子外，兩側還有稻穀糧倉，農民運送農作物時，主要都仰賴該條道路，但近年該路的路面老舊龜裂、凹凸不平，嚴重影響了用路人的安危。

張麗善透露，她了解狀況後，馬上指示雲林縣政府水利處籌措1500萬元的經費，針對該處排水路及道路進行通盤的改善，未來道路將從目前的6公尺拓寬至8公尺，側溝採混凝土矩形溝型式，斷面還能避免洪水溢淹。

張麗善說，施工期間難免造成用路人不便，很感謝鄉親的體諒與包容，預計明年6月就可完工，團隊也會努力讓工程儘早結束，讓鄉親有一條行駛起來更安全、更舒適的道路。