中華航空今 (15) 日榮獲行政院環境保護署第四屆「國家企業環保獎」最高殊榮巨擘獎，在環境政策與管理、能資源節用貢獻、污染防治減量成效及環境參與等項目面面俱到，摘下桂冠，為國內運輸服務業唯一獲獎企業；同時位於桃園的華航總部園區行政中心大樓也因節能績效顯著，獲內政部延續「鑽石級」綠建築標章，華航積極推動企業 ESG 永續發展及環境保護的貢獻，各界有目共睹。

環保署舉辦第四屆「國家企業環保獎」頒獎典禮，由署長張子敬頒獎，華航榮獲最高殊榮巨擘獎，由資深副總經理賴銘輝出席受獎。國家企業環保獎評選包含企業整體環境管理作業、落實企業社會責任、推動綠色供應鏈、綠色採購、能資源節用、污染防治等項目，企業繳交書面初選資料後進行兩階段複選評比，再由評審委員實地走訪企業勘查，華航深獲評審團各面向肯定，最終於 83 家企業中脫穎而出。

近年來全球在新冠疫情籠罩之下，航空業經營實屬不易，華航仍堅持 ESG 永續發展及環境保護的企業理念，持續響應國際環保永續趨勢及國家政策，宣示 2050 年「淨零碳排放」及 11 項環保永續發展 SDG 短中長期目標，每年持續落實高達 70 多項的環保節能 KPI ；近期也自主推動地面作業於 2030 年使用 10％ 再生能源的目標。

此外，因應氣候風險，華航已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露 (TCFD) 獨立報告書，並持續推動新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF)，也在今年參與天合聯盟 (SkyTeam) 永續飛行挑戰，推出台灣第一個永續示範航班，實踐環保再生材質的客艙服務用品、低碳餐點及剩食管理等作為，華航同時響應國際生物多樣性保育，不僅簽署國際禁運非法野生動植物倡議，也訂定台灣服務業首份「森林暨生物多樣性保育承諾」等。

華航不僅力行「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等四大節油策略，機隊節油績效名列全球績優行列，亦持續以創新思維優化作業流程，強化地面節能減碳，並以友善環保為己任，積極落實永續供應鏈管理，將持續以「成為台灣首選航空公司」的願景，為企業永續發展努力不懈。