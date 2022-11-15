過去屏東公共自行車騎乘費力始終為人詬病。如今改善騎乘舒適度，讓服務再升級。（林和生攝）

屏東公共自行車服務再升級！過去長期為民眾詬病騎乘舒適度不佳的屏東公共自行車，未來將在屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮重新建置租賃系統，預計提升2700柱、130站，共計有1200輛新車，內含900輛公共自行車、300輛電動輔助自行車，擴大路網，提供公共運輸服務最後一哩路。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，原先Pbike自2014年營運迄今已逾8年，在設備已達年限情況下，不僅異常率提高，且舒適度常為人詬病，為提升服務品質並擴大服務範圍，由屏縣環境汙染防制基金補助7978萬元，縣府自籌7122萬元，辦理「屏東公共自行車租賃系統建置升級及營運管理計畫」採購案。

以公開招標方式，評選出微笑單車公司，成為廠商全台第11個縣市營運據點，未來將以7年長期營運、自負盈虧方式經營，並導入「YouBike2.0公共自行車系統」，升級相關服務。

屏東縣副縣長吳麗雪說，未來一年將在屏東一心三核鄉鎮，包括屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮設置1200輛新車，首波預計簽約後6個月內上線，以服務不中斷方式，優先於原Pbike站點周邊設置，並陸續於東港、恆春擴充建置區域，串聯公共運輸及公有停車場，完善最後一哩路服務。

至於站點設置方式採輕樁免接電，讓場站規模較具彈性，突破以往設站一地難求限制，以廣而密方式布建租賃站點，增加民眾租借便利性，另外為服務高屏共同生活圈，未來高屏車輛可互相借還，不收取跨區調度費。

黃國維說，YouBike2.0租借可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，系統上線後YouBike 2.0費率前4小時內每30分鐘12元，4至8小時內每30分鐘24元，超過8小時以上每30分鐘48元；YouBike2.0E費率採前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元。

營運初期，為鼓勵民眾多加騎乘，2023年底前YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠、YouBike2.0E享前30分鐘半價優惠。