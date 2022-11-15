民進黨台中市長候選人蔡其昌呼籲潭雅神民眾，全力支持蕭隆澤跟周永鴻兩位民進黨提名的議員候選人。（張亦惠攝）

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人林義偉今年9月因酒駕退黨並退選，但選舉公報上依然出現他的名字，且被發現他已經刪除當初宣布退黨、退選的貼文，民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，名字在選舉公報上是制度問題，呼籲大家支持蕭隆澤跟周永鴻兩位民進黨提名候選人。

蔡其昌說，名字在選舉公報上面是制度，可以清楚告訴大家他已經退出民進黨，自己已經講過很多遍，呼籲所有潭雅神的好朋友全力支持蕭隆澤跟周永鴻兩位民進黨提名的議員候選人。

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