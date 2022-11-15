台東市顯靈堂日前辦理遶境活動，台東縣府因此接獲多件陳情。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市顯靈堂日前辦理遶境活動，台東縣府因此接獲多件陳情。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市顯靈堂日前辦理遶境活動，台東縣府接獲多人陳情，因大量燃放鞭炮產生噪音，現場也留置大量垃圾。縣府除派員勸導舉發，針對交通違規開出24件告發單，並當場攔查到1名交通過失傷害通緝犯。對此，縣府表示，尊重各宮廟民俗活動，但申請單位仍應確實遵守相關規定辦理。

台東縣府表示，11月12日的遶境活動，主辦方雖已申請路權，但就該遶境活動引發的諸多爭議，縣府第一時間皆有到場勸導或舉發，其中，有關噪音與垃圾丟棄，所造成的髒亂及影響空氣品質問題，經環保局勸導後，皆有停止及改善。

台東縣警察局員警也到場維持秩序，總共24件交通告發單，而交通攔查時，也查獲1名犯下交通過失傷害的通緝犯。

民政處指出，遶境活動是民間信仰，縣府予以尊重，但宮廟團體或民眾皆需遵守相關規定，降低對用路人或居民的影響，將請主辦人員到府提出說明，如有違反大型群聚活動或其他規定將予以適當裁處。