高雄市長陳其邁今(15)日凌晨在臉書PO文提及，衛生局副局長潘炤穎獲頒今年度「全國模範公務人員」一事。陳其邁感性表示，能跟高雄市認真打拚的防疫、醫護團隊一起工作，關關難過關關過，真的是他一生的榮幸，「謝謝你們用專業守護這個城市」。陳其邁也爆料，潘炤穎從爆發疫情以來，就幾乎沒離開過高雄。

陳其邁在臉書提及，衛生局黃志中局長獲頒醫師公會全聯會「台灣醫療典範獎」；上周，醫師公會全聯會頒給陳其邁「111年防疫特殊貢獻獎」；潘炤穎也獲頒今年度「全國模範公務人員」。陳其邁認為，其實獎項屬於高雄市所有防疫努力的同仁們。

陳其邁提及，兩年多來，他們日夜打拚、挑燈夜戰，對潘炤穎與高雄市防疫團隊來說，不是特例，而是日常。陳說負責疫調與戰情室的潘炤穎，時常忙到天亮，4、5點回家洗個澡又上工。「如今，高雄市防疫團隊，仍然忙著以大數據居家照護系統，協助高風險族群給藥」，高雄市長輩約有95%抗病毒藥物的投藥率，是全國最高，讓高雄致死率與死亡率維持在極低的水準，守護社區民眾健康。

「團結防疫的日子，轉眼就超過兩年」。陳其邁翻著和潘炤穎一起的照片，提及今年5月，在戰情中心外的陽台，徹夜討論疫調，希望儘速阻絕傳播鏈。除夕時，潘炤穎仍為了群聚案守在戰情室。9月，面臨登革熱挑戰，經歷過數次嚴峻登革熱戰役的潘炤穎也不缺席。

陳其邁也加碼爆料，他說潘炤穎是在地高雄人，原本在北部大醫院擔任醫檢師，後來毅然請調回鄉，到衛生局工作，只希望能用自己的專業與堅持，為高雄盡份心力，甚至COVID-19疫情以來，他就幾乎沒有離開過高雄，這次北上領獎也是一個人背著背包去，匆匆就離開。

陳其邁提到，有不少衛生局與市府同仁，都跟潘炤穎一樣，一起做著防疫工作，一樣有著對家鄉的使命感，他感性表示，能跟高雄市認真打拚的防疫、醫護團隊一起工作，關關難過關關過，真的是他一生的榮幸，「謝謝你們用專業守護這個城市」。