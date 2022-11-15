6男1女從信義區夜店狂歡後又到酒店消費，之後再到其中一人住所續攤，就發生意外，共有2名未成年者，最年輕的僅14歲，另輛車的駕駛甚至僅16歲。（翻攝畫面）

行政院旁忠孝西路地下道昨（14）凌晨發生7人開2車酒駕競速，當場撞死1名前方駕駛，當天該6男1女從信義區夜店狂歡後又到酒店消費，之後再到其中一人住所續攤時發生意外，共有2名未成年者，最年輕僅14歲，另輛車的駕駛甚至才16歲，7人全被依違反公共危險罪送辦。

據了解，後方2輛轎車共7人當天在信義區夜店狂歡後，又轉往酒店消費，凌晨時一票人準備回到肇事撞死人的李男萬華住所續攤，就發生了意外；第2輛車是22歲李男載14歲曾男，第3輛車的駕駛甚至是名16歲江男，載了另外4人，全案共7人涉案，2名未成年者移送少年法庭，其餘5人被依公共危險罪送辦。

6男1女從信義區夜店狂歡後又到酒店消費，之後再到其中一人住所續攤，就發生意外，共有2名未成年者，最年輕的僅14歲，另輛車的駕駛甚至僅16歲。（翻攝畫面）

當天凌晨4點20分，李男酒駕與江男在路上競速，意外撞死前方的王男，李男下車後一度與警方拉扯，腿部遭開2槍，第3輛車見狀則逃逸，事後疑似患了駕駛回到現場，一名張男甚至不滿被拍，推倒一名採訪記者，事後被警方加碼移送傷害、恐嚇以及妨害名譽等罪。

李男當下因酒後失去理智，拉扯持槍員警，甚至敞開手臂嗆「不敢開槍」，員警先對空鳴槍，李男又步步進逼，員警朝大腿連開2槍制止，經送醫治療並無生命危險；此外警方還發現其中一名涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫成員。

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