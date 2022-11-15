今年10月進入流感季以來，至今累計3例重症，均感染A型H3N2，皆未接種流感季疫苗，分別為未滿5歲男童、70多歲男性、90多歲女性，其中兩例長者皆具潛在病史且死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，今年流感疫苗打氣旺，今年加上加購的共629萬劑量已接種525萬人次，還剩下104萬劑，比前兩年都還快。

莊人祥表示，今年609萬劑流感疫苗已在10月前根據各縣市需求完成配送，因發現今年流感疫情較過去兩年嚴重，民眾打氣明顯升高，因此額外添購20萬劑，也在今天全數配發到各地衛生局。

莊人祥表示，往年流感疫苗打到11月，接種人數就會慢慢下降，常常要到過年後才打得完，但今年打氣回溫，根據疾管署統計，今年到現在為止，公費流感疫苗共629萬劑，已完成525萬人次接種，還剩下104萬劑，使用率高達84%。

是否要多購買？莊人祥強調，已經多添購20萬劑，今天全數配送到各地衛生局，今年整個接種計劃會執行到用罄為止，提醒民眾接種前要先確認院所是否還有疫苗。

莊人祥表示，類流感門急診人數和新冠疫情難以區分，但已看到類流感流行趨勢下降一周，已經從高峰下降，另外實驗室通報系統，呼吸道融合病毒上週也下降了，不過仍在高點。流感病毒、肺炎鏈球菌持平，目前社區除了新冠，還有融合病毒、流感、肺鏈都在活動。

若確診新冠後，多久可以接種流感疫苗？莊人祥表示，確診者自主健康管理解除後就可以接種。另外，剛從國外回來，完成自主防疫期滿後，或健康管理解除後，同樣可以接種流感疫苗。

莊人祥也表示，疫苗保護力效果要看當年的病毒株是否符合，也要根據接種對象年齡與身體狀況而異，年紀越大，保護力越大，平均流感疫苗的保護力約30%～80%，只要有打疫苗就有保護力。尤其今年流行Ａ型H3N2，恰巧符合今年流感疫苗其中一株病毒株，H3N2比較常侵襲老年人，尤其老年人感染致死率比B型還要嚴重，呼籲65歲以上民眾，6歲以下幼兒以及高風險對象，符合費對象趕快打。