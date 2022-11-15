台灣證券交易所統計上市公司及第一上市公司前三季財報，除金控公司及中福(1435)、如興(4414)及同開(3018)3家未申報外，全體上市公司前三季營收28兆8,928億元，年成長3兆387億元，增幅11.75％；稅前淨利3兆6,439億元，年成長4,734億元，增幅14.93％。獲利成長主要是半導體業、航運業及電子零組件業，獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及鋼鐵工業。

其中，本國上市公司前三季稅前淨利3兆5,406億元，年成長4,483億元，增幅14.50％。第一上市公司前三季稅前淨利1,033億元，年成長251億元，增幅32.10％。

獲利成長產業中，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求成長，抵銷消費型電子產品需求疲弱，推升獲利。航運業雖塞港逐步緩解及運價鬆動，惟受惠長約運價保護及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍穩健，帶動獲利成長。第一上市公司主要來自電子零組件、融資服務及航運等產業業務需求成長，推升第一上市公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業中，光電業主要高通膨影響經濟前景，客戶庫存去化不理想，進而影響產能利用率，致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。鋼鐵工業則因經濟成長放緩及房市需求疲弱，面臨客戶拉貨趨緩及高漲的原物料成本，致獲利減少。