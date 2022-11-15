前一天，繼中美舉行過全球矚目的領導人會談後，15日台灣時間下午5點左右，韓國總統尹錫悅也將利用這次參加印尼巴厘島G20時機，與中國大陸國家主席習近平初次見面。雖不知道中韓實際聚焦項目，但朝鮮頻頻試射導彈，甚至測試核武一事，應該會成為兩方相談主軸之一。

拜登告訴採訪媒體，自己已跟習近平明示，中國大陸有義務向朝鮮挑明，不應該再進行第7次核試驗。在朝鮮試射核彈之前，美國也將不得不採取更加防禦性手段。同時，這些手段或許會直接衝著中國大陸而來。

外界預估，在尹錫悅第一次會晤習近平時，應該會敦請中國大陸利用所有的影響力，來抑制金正恩研發核武以及導彈的企圖心。最近幾周，朝鮮三不五時就在試射導彈，也對韓國演練核打擊行動，朝鮮半島緊張局勢明顯升溫。

與習近平的峰會，預計將是尹錫悅在這次東南亞之行期間，所舉辦最後一場雙邊會談。日前，因尹錫悅曾與美國拜登以及日本首相岸田文雄合辦一場三方領導人會談，論及朝鮮試彈、台海情勢以及俄烏戰爭等國際事務。

當然，不受威脅的朝鮮態度也很強硬。因不滿韓美聯合大規模軍演，朝鮮一周前警告會祭出相對措施。美韓共同表示，若朝鮮使用核武的話，將使用一切方式以壓到性力量來因應。

中韓領導人最後一次會面是在2019年12月，當時韓國總統文在寅在北京舉行的中韓日峰會期間，與習近平曾經舉辦過雙邊會議。至於中日元首已選在17日，也就是在泰國曼谷召開APEC會議時相見。