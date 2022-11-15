台股今日在權王台積電(2330)萬夫莫敵噴量暴漲35元領攻下，上市櫃指數攜手狂奔，盤初大盤一度衝上14568.51點、大漲388.61點，但由於台積電磁吸效應，昨日強勢的傳產類股今日幾乎全面休憩，使得大盤短暫回落，盤中ABF三雄、裕隆(2201)等奮起走高，尾盤買單又拉抬新唐(4919)、德微(3675)、聯發科(2454)、聯強(2347)等權重股，而近兩日空頭箭靶敦泰也拉回至近平盤，指數再度挺升，惟臨收台積電見小幅調節賣單，終場集中市場收14546.31點，仍大漲371.41點，總成交值放大至2983.49億元；櫃買市場收181.66點，漲1.21點，總成交值同步增至728.30億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台積電今日大漲重回480元，是今日台股大漲近400點的最大功臣，盤中指數差點克服半年線的反壓，觀察量能已連續多日放大，再加上台幣續升，資金面偏正向，指數有機會再拉高。

據歷史經驗來看，台灣大選之前股市漲的機率有8成，簡伯儀指出，仔細觀察今日手台股大漲站上14500點，台積電的功勞最大，但是OTC卻沒有很大的表現，類股輪動十分快速，操作上有難度。台股這波反彈了將近2000點，追高風險意識要有。

盤面上，台積電開高走高，終場收在480元，上漲7.87%，市值重返12.5兆元；受到台積電狂飆帶動，相關概念股也紛紛強勢表態，光洋科(1785)、弘塑(3131)、精材(3374)全數收在漲停板；大立光(3008)挾著法人近日連續回補，股價沿著5日線攀升，收在2125元，上漲3.66%。

由籌碼面觀察，外資昨日在現貨市場買超378億元，在期貨市場減碼多單4000多口，整體留倉部位回到淨多單近5000口。由技術面來看，大盤日KD進入高檔鈍化，由於短線漲幅不小，又來到半年線反壓，追高留意風險。