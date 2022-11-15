公館鄉農會15日在苗栗特色館辦理「馥芋公館‧柿柿如意」芋頭柿子節。（公館鄉農會提供／李京昇苗栗傳真）

入秋時節，正是苗栗縣公館鄉的芋頭與柿子採收季節，公館鄉農會15日在苗栗特色館辦理「馥芋公館‧柿柿如意」芋頭柿子節，並將在19、20日舉辦小旅行活動，邀請民眾來品嘗芋頭、柿子等農特產品，同時也認識公館在地文化。

公館鄉農會指出，公館鄉水質富含石灰質，相當適合栽種芋頭，鄉內栽種面積最廣泛的品種就是檳榔心芋頭，檳榔心的特色就是外觀大而飽滿、肉質均勻，嚐起來很Ｑ，而且每一口都是滿嘴芋香，尤其秋季採收讓芋頭澱粉質也較高，所以秋季的餐桌上總少不了清蒸芋頭、芋頭排骨湯、芋頭糕等美味的家常菜。

公館農會指出，近年來推動芋頭的產銷履歷，以友善農耕技術、苗栗活菌運用的栽種方式，配合農業改良場的健康管理栽培制定SOP，成功克服芋頭連作的障礙，通過產銷履歷，並且辦理芋頭示範田觀摩會， 鼓勵農民朝友善農耕發展，希望提供消費者更健康嚴選的公館芋頭。

另外，除了芋頭，公館秋收的另一個農特產就是牛心柿，栽種以北部桃、竹、苗地區為主，自10月起陸續進入柿子產季，秋天正是品嚐最佳時節。公館產出的牛心柿主要以製成柿餅為主，剛做好的柿餅呈橘紅色，因為沒有添加防腐劑，有些柿餅色澤偏向褐色，這是正常狀態。柿餅放在冷凍庫中，會逐漸產生自然的一層白色葡萄糖結晶即『柿霜』，甜度更高，是傳統止咳潤肺的上等中藥材。

今年公館鄉農會將透過芋頭農遊小旅行讓大家更了解公館芋頭這項產業，今天活動現場，邀請料理大神蔡季芳蒞臨，教民眾做芋頭料理，也有象山幼兒園小朋友及家政媽媽參與，一起宣傳公館芋頭柿子盛產的季節。

另外，農遊小旅行時間為11月19、20日上午10點及下午14點共4梯次。邀請大家到公館了解公館伯公文化、體驗農民收成時的喜悅，並親手製作芋泥大幅、客家芋頭粥的品嘗，是一個充滿農村文化的小旅行。