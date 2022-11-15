90年代傳奇女星王祖賢當年因演活《倩女幽魂》聶小倩，空靈氣質加上高䠷身材，讓她被譽為「亞洲第一美女」，同時與關之琳、張曼玉、鍾楚紅並稱香港影壇「四大花旦」，時至今日她已息影多年，並移居加拿大溫哥華專心禮佛，但只要一有最新動態仍頗受關注。近來王祖賢又被瘋傳多張脫俗仙女照，再度美出新高度。

這些年來，王祖賢不時被網友偶遇，也常被目擊到學佛的畫面，最新照片就是她被當地民眾捕捉到在加拿大溫哥華一處寺廟修行，可見王祖賢身穿黑色海青、一頭黑髮如瀑，整體打扮簡約素雅，但隔著口罩就能感受到撲鼻的仙氣，肌膚還細嫩到宛如少女，甚至被目擊民眾形容為：「王祖賢整個人在陽光照耀下白到發光，彷彿仙女下凡般耀眼。」

王祖賢年輕時是拍攝一支球鞋廣告被星探挖掘，還和齊秦有過一段情，不過事業、愛情談得轟轟烈烈的她，2004年拍完電影《美麗上海》後即宣布息影，並搬到加拿大溫哥華隱居，此生覺悟潛心修佛，始終沒有結婚，最後一次公開亮相是在2016年出席籃球國手爸爸王耀煌的告別式，並稱之後重心會在潛心學佛，這些年來遠離演藝圈五光十色的生活，日子過得清幽愜意。

針對王祖賢飄飄欲仙的近照，網友豎起大拇指狂讚：「皮膚白裡透紅，彷彿能掐出水來」、「真的是少見的天然美女呀！」、「突然愛上了，怎麼辦！」、「她在追求內心的平靜」，有網友也注意到長出白頭髮，感嘆「美人終究會遲暮」，甚至猜測王祖賢很可能已遠離塵世出家。