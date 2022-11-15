歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，塞爾維亞和科索沃正處於非常危險、恐釀成危機的邊緣，他呼籲雙方履行歐盟推動的貝爾格勒-普里斯汀納（Pristina）對話的義務。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）14日報導，上週歐盟、法國以及科索沃和塞爾維亞領導人在巴黎舉行會議後，波瑞爾發表上述言論的，在這次會議上，這對長期對手之間的3邊會議沒有獲得原先的期望。

波瑞爾談論到該地區最近的緊張局勢：「我們對西巴爾幹地區的局勢非常擔心，」科索沃和塞爾維亞之間 「不必要的且適得其反的緊張局勢，正達到非常、非常危險的程度 」，並造成一種「我們並不樂見的另一場危機的邊緣。」

並表示，他談到了過去十年以來最嚴重、最危險的危機，並說塞族人撤出科索沃政府機關造成了一個真空缺口。

波瑞爾警告說：「在這個真空缺口中，最壞的情況可能發生，所以雙方都需要展現出更多的靈活性。」

Serbia and Kosova are on the “edge of another crisis,” EU foreign policy chief Josep Borrell warned, as tensions soar over a longstanding row on license plates https://t.co/OeutyHKbVN pic.twitter.com/gwrpzAvOEH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 14, 2022

最近幾週，北部的局勢變得更加不穩定，因為塞族社區的成員從科索沃政府機關中辭職，以示反對政府要求科索沃地區公民擁有的所有汽車都應該有科索沃頒發的車牌。否則將要罰款，塞爾維亞對此表示反對，因為他們仍不承認科索沃的獨立。

波瑞爾認為：「雙方都需要儘快展現出準備好找到一個緩解這些緊張局勢的方法。任何一方違反或無視另一方話語權都是不可接受的，」

「科索沃塞族人需要回到政府機關裡去。他補充說：「科索沃當局必須在車牌問題上表現出靈活性，並毫不拖延地努力執行關於塞族佔多數的城市協會的協議。」

事實上，在國際社會的壓力下，普里斯汀納多次推遲了該規則的初步實施。他們同意在11月至4月間逐步推出，以平息事態。下一階段的工作將開始，那些沒有更換車牌的人將面臨罰款。

安全分析家們警告說，11月21日將有大量的塞族人被動員起來，他們計劃集體辭職造成政府機關癱瘓為目標並封鎖道路。同時，塞爾維亞總統威脅表示會繼續抗爭。

在這種情況下，歐盟首席外交官宣佈，貝爾格勒和普里斯汀納的首席談判代表將在數小時內前往布魯塞爾，開始研究結束危機的辦法。

作為這一進程的第一步，科索沃的代表已於14日（週一）晚上抵達布魯塞爾參加會議。我們的想法是，在11月21日普里斯汀納開始實施該規則之前，為這一爭端制定一個解決方案。人們擔心歐盟沒有辦法在11年的對話後調停達成協議，但卻幾乎沒有具體結果，對此波瑞爾警告說：「會議中發出的信息很明確：我們需要明確的進展。…如果不達成協議，我們就無法到達這個日期。」他指出局勢是多麼危險。

他感謝德國和法國的支持：「在那裡，我們提出了一個建議，應該作為擺脫這種局面的一個好辦法來討論，」「在全面正常化的道路上取得具體和不可逆轉的進展，這得到了柏林和巴黎的支持。」

在上週的會議之後，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）說他對解決危機並不感到樂觀。科索沃總理庫提（Albin Kurti）重申，科索沃永遠不會接受塞爾維亞所要求的建立一個塞族城市協會。

這將看到在貝爾格勒的支持下，在科索沃為生活在那裡的塞族人建立一個行政機構。普里斯汀納堅持認為塞族城市協會可以存在，但不能有行政權力。

Serbia, Kosovo on 'edge of another crisis,' warns top EU diplomathttps://t.co/EWXe54GSOO pic.twitter.com/zqEJGzd0WO — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 14, 2022

同時，科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）確定將於12月18日在北部4個被塞族少數民族代表放棄職位的城市舉行快速的市長選舉。

奧斯曼尼說，她將要求國際選舉觀察員，並補充說當局「將採取一切必要措施，無論是什麼種族身份，都需要使公民感受到被保護、安全並行使其憲法權利。"