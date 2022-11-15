九合一選舉逐漸白熱化，台北市三腳督競爭激烈，國民黨候選人蔣萬安夫人石舫亘15日代夫出征，和先生分頭在大安區南門市場、成功市場掃街，人氣不輸老公。蔣萬安直呼非常感謝太太當分身，他也大讚石舫亘在選舉過程中是個很好的後勤支援角色，無論是幫忙準備宵夜、當傾聽者，及懷著6個月身孕還協助掃街拜票。

蔣萬安下午赴台北市議員候選人楊植斗競選總部探班，談及石舫亘身懷六甲還替丈夫至市場掃街，他表示，過去兩次立委選舉，太太就曾在最後階段陪著自己掃街、拜票及追垃圾車，今年因為對方懷有6個月身孕，和競選團隊討論後，最後選在太太身體狀況允許且場地適合的情況下，幫忙分攤一些行程。

蔣萬安說，選舉剩下最後11天，太太也希望分攤自己繁忙的行程，「她說既然夫妻一起，就一起打拚」，很謝謝夫人特別到成功市場，幫他替很多攤商店家問候，因為自己的行程排得很緊，早上連續到環南、南門市場掃街，很感謝太太當他分身。

蔣萬安感性說道，太太一直很辛苦，現在懷了第3個寶貝，選舉過程中，太太是個很好的後勤支援角色，不管是準備宵夜，或當個很好的傾聽者，所以我非常謝謝太太。

蔣萬安隨後也在臉書放閃，感謝「牽手」舫亘，帶著還在肚子裡的「三寶」當他的分身，「人生低谷的時候，有妳陪著我攜手前行；披星戴月的生活，有妳點著燈光、煮一碗麵等我回家」，他想對舫亘說，「謝謝當我的『牽手』，我會繼續牽著妳的手。」