「阿喀郎．汗」舞團的《叢林奇譚》將在歌劇院登場，從孩童視角籲重視氣候變遷。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「遇見巨人」系列將推出舞作《叢林奇譚》，自12月2日至4日全台獨家演出，也是「阿喀郎．汗」舞團今年亞洲巡演最終站。歌劇院15日表示，《叢林奇譚》原著曾被迪士尼改編成動畫《森林王子》與真人電影《與森林共舞》，導演兼編舞家阿喀郎．汗透過迫切的氣候危機重新說故事，希望說給全世界的大人、小孩聽。

「阿喀郎．汗」舞團的《叢林奇譚》，改編自諾貝爾文學獎得主、英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）的經典童書，主角毛克利化身氣候難民，為求生存搭上貨櫃船尋找陸地，毛克利卻意外落海來到一座廢棄城市，動物們成為無人城市的新主人，一派希望能夠回歸自然，另派則希望在毛克利的幫助下，像人類一樣生活在城市。

歌劇院指出，孟加拉裔的阿喀郎．汗出生在倫敦的，10歲就曾在彼得．布魯克執導的舞蹈版《叢林奇譚》中扮演毛克利，非常認同主角，並深受寓意感動，他在3年前卸下舞者身分陪伴孩子，改編《叢林奇譚》過程反覆與孩子討論，希望將故事重新說給全世界的大人小孩聽。

台中國家歌劇院表示，《叢林奇譚》以動畫呈現劇情，在如雷雨般磅礡的音樂下，舞者與如夢似幻的動畫投影共舞，呈現出深藏在人體內的動物野性，結合舞蹈、戲劇與動畫，讓舞台栩栩如生地描繪出叢林動物生態。

歌劇院表示，長豐智能科技公司支持歌劇院的「藝術開門」計畫，邀請南投縣信義鄉原聲教育協會近百位學童造訪觀賞，讓學童了解迫切的氣候危機問題，培育永續價值觀。