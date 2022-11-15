屏東驚見禽流感，肉鴨場檢出高病原性禽流感。(圖／屏縣府提供)

屏東縣動物防疫所為管控強化鴨隻家禽流行性感冒，派員前往飼養場採樣監測，於15日在高樹鄉1肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感，即依標準作業程序啟動防疫機制，赴場區執行撲殺作業，共撲殺1350隻（34日齡）肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

屏東縣動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，而鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無臨床症狀，目前案例大部分經由採樣監測檢出，屏縣將加強禽流感監測採樣、養禽場訪視及周邊消毒工作。

同時也請業者若發現場內禽隻有異常症狀或死亡情形，除必須主動通報外，更需配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延；並呼籲養禽業者，應加強非開放式型態飼養，避免野留鳥帶毒傳播、落實人員車輛門禁管制，與場區清潔消毒等各項生物安全措施，以降低禽流感傳播機會。