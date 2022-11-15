辣模Yumi.K憑著天使臉孔和G級超兇身材，IG擁有141萬粉絲追蹤的超高人氣，近來去法國旅行的她，不畏當地10度低溫，穿著深U中空上衣和知名景點巴黎鐵塔合照，火辣身材讓人看了鼻血直流，沒想到到下個景點羅浮宮時，更是破尺度只穿著內衣就拍照，引起網友熱議。

Yumi.k在instagram曬出一系列養眼清涼照，只見她上半身穿著黑色透視胸罩，站在羅浮宮前的柵欄拍照，深U剪裁讓一對傲人北半球直接見客，接著她側身面對鏡頭，背面雪白肌膚一覽無遺，眼神也不忘對著鏡頭頻頻放電，清涼畫面讓所有粉絲大飽眼福，接著表示：「照片都拍了，讓我紀念一下，一切正常沒遇到什麼事」，似乎在暗指好友謝侑芯穿黑色薄紗Bra拍網美照時，遭當地警方關切一事。

對此，網友紛紛留言：「最美的風景….是人」、「穿什麼樣式的內衣都好美」、「只有yumi可以超越yumi，好看極了」、「嗶嗶！！我要報警了」、「美美的好好看！！太辣了吧」、「美翻惹啦，很壯觀」、「穿這樣逛街，旁邊的情侶男生會被打頭」、「有遇到色色的人搭訕嗎」、「美景配美人，最好的風景」，但也不乏許多人狂酸：「請問妳是否欠缺錢買衣服呀」、「記得尊重當地文化」。

Yumi.k過去搭飛機旅遊時，曾將繫安全帶的照片放在社群平台上，當時有網友指出「給你綁腰的硬要拉過肩，到底是騙人沒搭過飛機，還是她本人的智商堪慮」，對此，Yumi.k反擊「這台飛機787安全帶就是這樣繫的，我有那麼幼稚拿繫在腰上的安全帶繞到胸口上拍照嗎（我改進）」，也有不少網友們出面表示「商務艙都這樣繫的啦」。