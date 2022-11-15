法國央行行長周二在東京發表演講時表示，歐洲央行(ECB)可能會繼續將利率提高至2%以上，但「大幅加息」不會成為一種新習慣。
歐洲央行最近以創記錄的最快速度升息，在短短三個月內將利率提高200基點(8碼)，來到1.5%。儘管增加速度很快，但市場仍預期歐洲央行將進一步加息，以抑制廣泛的高通膨。
「我們顯然正在接近我所稱的『正常範圍』，這個範圍估計在2%左右」，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在日本舉行的一場商業會議上發表講話時說：「我們應該會在12月時達到此一水準」。
「在這個水準之上，我們可能會繼續升息，但方式可能會更靈活，也可能不那麼快速。大幅加息不會成為一種新習慣」。
他說，美國通膨和核心通膨見頂的跡象，對於每個人來說都是好消息，因為全球最大經濟體一直處於全球通膨周期的前沿。
上周公布的資料顯示，美國10月消費者價格指數(CPI)漲幅低於預期，使得該指數為近8個月來首次低於8%。
Villeroy也說：「而美國的貨幣緊縮，則透過強勢美元，對世界其它地區產生外溢影響」。
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