機車道高低不平的接縫處，相當危險。（洪靖宜攝）

高雄市前鎮區新生路近日施工後出現「水溝蓋機車道」，機車道上有水溝，柏油路剩下5分之1，不少用路人直呼：「比機車路考直線7秒還嚴苛！」對此，高雄市水利局表示，當初是為解決淹水情形新增排水側溝，後續將調整鋪面平整度及材料一致性，另重新繪製標線以符合機車道寬度。

高雄市前鎮區新生路上竟出現「水溝蓋機車道」，可見機車道上有著一整排水溝，但寬有1.9米的機車道，水溝及水泥就占了1.4米，柏油路僅剩約5分之1，許多騎士只能騎在柏油及水溝蓋中間的水泥接縫處，行經時膽戰心驚，只能放慢速度。

不僅如此，機車道路也相當不平，還有許多小碎石，有網友直呼：「比機車路考直線7秒還嚴苛！」，不少人也說，「上個月騎這去旗津玩，看到這設計根本懷疑人生」、「叫畫線的來騎看看！」、「這種斷差最容易摔車了！」

對此，水利局回應，是為解決擴建路新生路一帶路側淹水情形，於擴建路及新生路新增排水側溝，溝寬1.4公尺，全長約350公尺，增加行車安全，於今年10月份完工。

水利局補充，但礙於新生路全斷面可施作空間狹窄，經評估無其餘可施作位置，僅能將側溝設置於新生路南下機車道，以致影響原有機車可行駛空間，水利局將檢討設計責任，另外，將儘速改善洩水孔，並將調整鋪面平整度及材料一致性，也會重新繪製標線以符合機車道寬度，維護機車駕駛人行駛安全。