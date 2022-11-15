民眾黨新竹市長候選人高虹安再度陷入詐領助理費爭議，日前爆出有助理為打疫苗請假，遭到扣薪後還要回繳至公積金。民進黨立委許智傑批評，民眾黨先前提案，明定民眾有12歲以下或國小六年級以下兒童，因照顧需求而請防疫照顧假，且沒有領取薪資或俸給者，可領取津貼。但提案寫得如此崇高，對自己的員工卻這麼苛刻，質疑當上市長後無法照顧市民。

許智傑指出，高虹安不只浮報助理費，並要求請病假的助理，繳回半薪到辦公室公積金之外，就連助理請家庭照顧假一小時，也遭追討回全薪。直呼「真的是太誇張了！」

許智傑表示，朝野立委為了提高疫苗覆蓋率，都鼓勵員工及眷屬施打，並不會扣除員工薪資，智傑請問高虹安這筆錢扣完後，有通報立法院歸還嗎？反觀高虹安臉書PO說要增加親子公園，營造出很照顧下一代的假象，實際上卻是對要請家庭照顧假顧小孩的員工超嚴苛，這種雙面手法，讓人看不下去。

許智傑提到，回顧去年5月民眾黨提案，強調防疫照顧假不強制雇主給薪，為維持勞工生計，因此草案中明定，民眾有12歲以下或國小六年級以下兒童，因照顧需求而請防疫照顧假，且沒有領取薪資或俸給者，可領取津貼，數額依照前一年度「就業保險被保險人平均投保薪資」六成計算，估計每日可領取津貼約683元。許智傑認為，提案寫得如此崇高，實際上民眾黨立委助理別說是津貼了，連薪水都要全額繳回去，真是感嘆虹安這樣說一套做一套，對自己員工這麼苛刻，未來若當上市長怎麼有辦法照顧市民呢？