51歲的「小虎隊」成員陳志朋近日有網友發現開始直播帶貨，進入直播間後發現，陳志朋的帶貨方式與其他主播完全不同，不吵不鬧，只是如實的介紹商品，踏實的風格成為一股清流。網友們紛紛笑稱他終於擺脫油膩，希望他能繼續保持，好好拚一番事業。

陳志朋近日被網友發現在直播帶貨，但風格不同，當別的主播都在大喊大叫，宣傳產品，有的甚至與助理上演激烈砍價飢餓營銷的戲碼時，陳志朋卻特別安靜地坐在那裡介紹自己的產品，身邊連個助理都沒有。他帶上手套切菜，擼起袖子擀麵，然後煮菜做飯，一邊乾一邊講解，一氣呵成，看著特別舒服，這種鮮明的反差感，讓很多人有了購買的慾望。

更有眼尖的網友發現，陳志朋疑似瘦身成功，顏值也回到了以前的樣子，51歲的他看著狀態很好，很顯年輕。其實，三年前的陳志朋因為穿著奇裝異服，而被酸民罵上熱搜。有網友緩頰這是被經紀公司逼得，但是經紀人出來爆料，那是他自己的想法。

陳志朋有陣子改變穿衣造型，因此大受批評。(圖/中時資料照)

不過也因為這種非常前衛的造型，讓他接到新的機會，好不容易站上《追光吧，哥哥》的舞台，無奈在第一期節目中，他賣力地邊唱邊跳，同時還不忘記拋媚眼，卻被金星吐槽：「太胖了，太油膩了，你該減肥了。」而陳志朋也認真聽取建議，十分拼命地在短短一周內減掉6公斤，瘦下來的他也被大眾稱讚彷彿回春。

如今，直播帶貨的陳志明的成績雖然沒有比其他網紅明星優秀，但是可以看出他十分享受直播的這種節奏，期待他未來能夠繼續保持，業績一路長紅。