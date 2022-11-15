劉康彥（右）表示，他也當過立委姚文智國會的助理，委員從不曾要助理上繳薪水或加班費，也從沒聽過有委員要求助理要上繳的。（陳育賢攝）

沈慧虹奉勸高虹安早日向市民說明，不要綁架新竹市民為她的不公不義背書，「苦海無邊，回頭是岸」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，他也當過立委姚文智國會的助理，委員從不曾要他跟辦公室同事上繳薪水或加班費，也從沒聽過有委員要助理要上繳的；沈慧虹則籲高虹安「苦海無邊，回頭是岸」，說清楚講明白才是上策。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊今天再舉行記者會炮轟民眾黨高虹安貪汙疑雲發展至今，最避重就輕談論的關鍵人物就是李忠庭，劉康彥羅列李忠庭兩大疑點，包括「高虹安是否知情李忠庭在外兼職工作內容？」、「李忠庭為什麼每月薪資浮動？」。李忠庭在高辦團隊中的角色是什麼？高虹安應出面說清楚。

劉康彥說，高虹安說謊成性，辯解公積金制度是來自其他立委辦公室、由助理帶來的傳統，他要問「是哪1位立委，盼高虹安能說明白。」

劉康彥說，高虹安涉嫌貪汙罪證確鑿，根本不適任新竹市長，新竹從來沒有1位市長在參選期間就涉嫌貪汙，市民不能把這1票投給涉嫌貪汙的人，高虹安若當選，必定是個官司纏身的市長，註定無法專心市政。再者，涉嫌貪汙如果確認判刑，就會遭褫奪公權、需重新選舉，票投給涉嫌貪汙的人，等於是為涉嫌貪汙的人背書。

他更以自己曾經在立法院擔任過立委助理的經驗分享說，從來沒有被要求回捐薪水或加班費成為辦公室公積金，強調，「如果沒有強迫或脅迫，何來吹哨者出面檢舉她的惡形惡狀？」從週刊資料得知內部吹哨者不只1位，高虹安為了自保，都把責任推給助理和行政主管，說法顯然是模糊焦點，推託之詞。

另，針對有媒體昨晚再公布高虹安親筆簽名的新資料，沈慧虹則表示，高虹安的謊言不攻自破，昨高虹安稱週刊取得資料有問題，結果證實資料來自高辦內部吹哨者提供，沒有虛構，員工薪資和加班費也都有高虹安親自簽名，奉勸高虹安早日向市民說明，不要綁架新竹市民為她的不公不義背書，「苦海無邊，回頭是岸」。

沈慧虹指出，「公私不分、公款私用」已是高虹安的習慣，未來她要怎麼管理8000人的新竹市政府，要如何照顧45萬人口的新竹市。

沈慧虹競選辦公室總幹事李妍慧也說，高虹安的爭議越來越多，回應也越來越經不起檢驗，她的說詞都在1天之內甚至更短時間內被自己推翻、打臉，李忠庭助理的疑點就像羅生門。

民眾黨從過去到現在都自詡理念公開透明，但所推出的新竹市長候選人卻連自己辦公室的管理、勞動問題，涉嫌詐領助理費或貪汙的爭議都說不清楚。

李妍慧說，公私不分，難道就是高虹安口中的新政治嗎？高若未來當選新竹市長，該如何杜絕貪腐，如何保證小金庫情事不會在市府重現，希望高虹安能正面回答這些市民的疑慮，呼籲高虹安要在明天的公辦政見發表會上將助理爭議說明清楚，讓選民能在充分資訊下做出正確選擇。