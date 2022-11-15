張女從賣場偷走白米、雞蛋等食品遭法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

張女從賣場偷走白米、雞蛋等食品。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

67歲獨居無業張姓女子把超商、賣場當「廚房」，近來已3度偷竊賣場食品遭法辦，昨天又搭公車到安南區某賣場，偷了雞蛋、白米、蔬菜、水果等食品裝進手提袋，結帳卻只拿1瓶飲料付錢，店員通報警方到場，她還一度閃躲裝傻，警方苦口婆心勸導，她才打開手提袋配合調查，警依竊盜罪將她移送偵辦。

警方指出，張女家住新市區，專偷超商、全聯等賣場，專門鎖定偷食品，最近起碼因竊盜被抓3次以上，但張女仍不改順手牽羊的惡習，每每落網都稱肚子餓，才會搭公車亂晃，看到好下手的目標就偷竊。

和順派出所昨下午接獲民眾報案稱安南區安和路賣場有竊案，店員供稱，張女在賣場細心挑選肉品、蔬菜、水果等各類食品，神不知鬼不覺將食物塞進3個手提袋，恰巧被巡視賣場的店員發現，店員不動聲色觀察，直到張女只結帳「1瓶飲料」30元，但手提袋滿滿物品卻沒付錢，店員這才向警方報案。

和順派出所警員郭昱谷、黃璧儒獲報到場盤查，張女起初閃躲警方調查，也不認偷竊，經警方查出她是慣竊，苦口婆心勸導下，張女這才只好打開手提袋，將未結帳的商品拿出來，警方指出，沒有結帳的白米、水果等食品，總共價值500元，訊後將她依竊盜罪移送法辦。