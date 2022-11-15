國民黨力推台北市1280元定期月票案擴充至北北基桃，民進黨北北基桃4市長候選人跟進加碼至1200元。國民黨下午批評，當初雙北要爭取1290月票納入台鐵，就是時任交通部長的林佳龍阻擋，如今為了選舉才又說要推，話唬爛騙票。（周志豪攝）

國民黨力推台北市1280元定期月票案擴充至北北基桃，民進黨北北基桃4市長候選人跟進加碼至1200元。國民黨下午批評，當初雙北要爭取1290月票納入台鐵，就是時任交通部長的林佳龍阻擋，如今為了選舉才又說要推，話唬爛騙票。

國民黨桃園市長候選人凌濤點名，民進黨北北基桃4市長11月8日合體推月票方案，但其中民進黨台北市長候選人陳時中是3＋11疫情破口，讓桃園受害關鍵人物；林佳龍是桃園沒辦法納入雙北月票罪魁禍首。

凌濤說，民進黨當初把政黨利益放前面，犧牲人民福祉，如今北北基桃選情告急才又要以政策騙票，沒有溝通與精算，也沒有體會新北與桃園民眾感受，這就是民進黨的雙標。

國民黨文傳會副主委林鼎超表示，2018年12月20日新北市交通局已經發文交通部，1280定期票納入國道與雙北客運，遭交通部拒絕；2019年5月28日新北市再次發函要求將1280定期票整合入台鐵，交通部又要雙北自行評估。

林鼎超說，新北市發函推1280月票時，林佳龍就是交通部長，當時應完全知道台鐵與國道客運可併入雙北定期票，卻沒有這樣做，只因雙北與他非屬同一政黨，現在選舉到了才要推首都圈月票，證明林佳龍1200元定期票就是話唬爛騙票。

凌濤指出，7天前民進黨北北基桃4市長候選人共推首都圈1200方案，林佳龍主張要將票價由1280降為1200，未來每年要由中央補助35億元，被交通部打臉；林現在說月票應加入台鐵、機捷與公路客運，但當時反對的就是林。

凌濤也提到，2018年8月當時的雙北市長朱立倫與柯文哲，宣布北北共推1280元月票制，桃園市長鄭文燦說因方案沒有包括台鐵所以桃園不參加；2018年12月25日新北市長侯友宜上任後再邀桃園加入1280元定期票行列，鄭也不回應。

凌濤批評，過去四年民進黨執政，鄭文燦不爭取相關定期票政策，現在卸任前兩周，民進黨才說要推1200元定期票，就是為了選舉騙票操作