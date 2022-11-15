保三與海關人員共搜出168包、89公斤大麻花。（翻攝照片／林郁平）

警方與海關查獲這批大麻市價約1.3億元。（翻攝照片／林郁平）

警方將出面取貨的王姓男子等兩嫌當場逮捕。（翻攝照片／林郁平）

保三總隊第一大隊今年初接獲情資，指有黑幫企圖走私毒品闖關入境，經清查上萬筆可疑進口貨櫃資料，鎖定竹聯幫弘仁會陳姓男子涉嫌重大，遂通報海關註檢，5月9日會同關務署基隆關在新北市貨櫃場，查獲自加拿大進口的輪胎內夾藏168包大麻花，共計89公斤，市值約1億3000萬元。

保三總隊立即成立專案小組，報請士林地檢署檢察官王芷翎指揮偵辦，先當場逮捕出面領貨的王姓男子等2人，後續再由關、檢、警三方合作，溯源追查幕後主嫌。

檢警調查，陳嫌長期利用毒咖啡包控制集團成員從事不法，這次走私大麻為了逃避警方追緝，多次臨時變更領貨人員及取貨時間，企圖試探警方行蹤，並在王嫌等2人遭逮捕後，立即駕車逃到宜蘭偏遠山區民宿躲藏，經專案小組兩個多月鍥而不捨追查，順利拘捕陳嫌等共7人。全案8月底移送士檢偵辦，日前檢方偵結將7嫌依法起訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！