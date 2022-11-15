隨聯準會（Fed）升息進入下半場，美國通膨卻因就業市場依然緊俏，回降不會太過快速，債市轉多的趨勢明確，但時間點仍有變數干擾，建議優先選擇美元計價全球複合債基金為核心配置，迎接明年債市多頭行情，網羅各市場機會。

富蘭克林證券投顧表示，Fed在11月如預期升息3碼，儘管Fed主席鮑爾暗示未來會議評估放慢升息步伐，但離停止升息仍為時過早，且這波利率高峰值，將高於先前的預期，就業數據依然強勁，美國10年期公債殖利率近期上揚至4.21％高檔。

今年前十個月來看，從最具防禦的美國公債，至最積極的全球非投資級債，到期殖利率已上升至4％至10％，較去年底增加3個至5個百分點，殖利率攀高象徵現在進場的未來收益空間加大。就算升息末段仍可能推升殖利率再走揚，但幅度應不會如今年以來般劇烈，且債息墊高之後，對債券價格震盪已提供更具防護的緩衝。

富蘭克林美盛全球多重策略基金經理人肯尼思．里奇指出，聯準會11月利率會議揭示，最終利率可能會比9月會議時預期的4.6％水準更高，但這仍充滿不確定性，結果還要看未來幾個月的經濟數字而定。但較確定的是Fed正考慮放緩升息速度，12月會議縮減升息幅度的可能性增高。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，隨市場預期利率朝著高峰值靠近，開啟明年債市的多頭行情，預估明年通膨雖會滑落，但很難快速降至2％目標內，利率恐仍將維持在高檔一段時間。美國經濟陷入輕度衰退的風險提高，建議債市配置可靠攏投資級債，以防禦經濟風險，且短期仍以低存續期間債券、管控利率風險為宜。