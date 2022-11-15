「菊系五小福」合體催票！今天陪同老戰友高市議員李柏毅車掃。（柯宗緯翻攝）

「菊系五小福」合體催票！今天陪同老戰友高市議員李柏毅車掃。（柯宗緯翻攝）

「菊系五小福」合體催票！繼昨天高市三民區議員何權峰車掃後，今天高市左楠區議員李柏毅接力車掃，同期戰友分工合作，簡煥宗充當麥克風手、邱俊憲擔任皮卡司機，高閔琳、何權峰與李柏毅站在皮卡上車掃，展現團隊合作默契，李柏毅也希望選民搶救左楠關鍵的1席。

選戰倒數11天，這次左楠選區新增1席，但20人角逐，競爭格外激烈。李柏毅坦言，這次不只小黨投入戰局，民進黨跟國民黨也都多提1席，加上最近同選區有許多候選人喊出搶救。

李柏毅呼籲，泛綠支持者和中間選民，請多一票給這 8 年來為高雄、為左營楠梓爭取產業轉型、交通建設，致力改善長輩與小孩的生活環境，且做事努力的優質議員，登記第 2 號的李柏毅。

市議員簡煥宗與高閔琳皆表示，今天跨區來協助李柏毅車掃，主要是上次選戰遇到韓流，李柏毅選票直接被砍半，這次左楠選戰很激烈，大家因為柏毅做事很努力，所以都覺得他穩當選，但這會讓人很擔心，會不會最後一直被分票而變成「落選頭」，不要讓遺憾發生在左營楠梓。

今天車掃隊伍從李柏毅競總出發，車隊行經整個左營區。出發前，李柏毅、高閔琳、邱俊憲、何權峰、簡煥宗與支持者們齊喊「凍蒜」，里民人數達 3 萬多人的菜公里里長候選人朱冠奕，及全台人口數最多福山里里長候選人鄭祺寶也自發率車隊助陣。