閻翁當時騎乘的電動代步車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前凌晨88歲閻姓老翁，騎電動代步車出門，行經九如二路、民族一路十字路口時，閻翁見眼前及身後車輛呼嘯而過，無助地杵在路中央動彈不得，民眾見狀報警，警方獲報立即到場護送閻翁至派出所，並親自送他回家。閻翁表示，凌晨睡不著，想到家附近公園散步，沒想到卻迷路了，並感謝警方即時救援。

13日凌晨2時許，閻翁騎著電動車代步車，想從三民區九如二路直接左轉民族一路，雖正值凌晨，路上車輛減少許多，但閻翁還是因前後許多車呼嘯而過，感到心生畏懼，只好無助地停在十字路口中無法動彈，場面相當驚險，路過民眾見狀報警求助。

三民二分局民族派出所獲報，立即派遣附近巡邏員警到場處理，並協助閻翁從車陣中離開路口，但因不曉得閻翁住處，所以先將他護送到派出所了解。

閻翁到派出所時，一眼見到派出所內的電視，立刻打開電視邀請員警一同觀看，並大方分享自己愛看的節目，員警則是機智的與他一同觀看，與閻翁討論節目內容時，趁機詢問他的姓名，後來再透過警用電腦查詢，發現閻翁居住在鳳山區，於是員警隨後開警車載閻翁返家。

據了解，閻翁為獨居老人，因凌晨輾轉難眠，於是帶著自己養的小狗，騎著電動代步車到附近公園散步，卻始終找不到公園，再加上迷路，才會愈騎愈遠，不知不覺已經騎到三民區。後續返家時，員警也貼心致電閻翁女兒，叮嚀她要注意閻翁安全，閻翁女兒事後到派出所領回代步車時，頻頻向員警表達感謝。