國民黨南投縣長候選人許淑華日前與南投市長候選人張嘉哲一同舉辦親子泡泡派對，結果遇到自己的小小粉絲，讓她相當驚喜，也承諾未來會打造更多親子育樂園地，讓每一位鄉親都能帶著笑容在南投宜居。

許淑華今（15）日在臉書表示，日前與張嘉哲一同在南投市平山里活動中心舉辦親子泡泡派對，活動中小朋友們最愛的繪本說故事、百變造型氣球，也有療癒大人的苔球手作課程，更有親子一同享樂的泡泡體驗互動遊戲及「浪愛不流浪」現場貓狗認養、義賣等活動，與鄉親一起度過美好的午後。

活動期間，遇到有加入她LINE官方帳號的小小粉絲，讓許淑華相當驚喜，當即與小粉絲開心合照。

許淑華透露，未來將興建親子兒童樂園、定期舉辦親子活動，也會針對毛小孩建設親善動物育樂園區，提供中途收容、醫療照護、認養等服務，並設置開放式遊戲活動區，要打造更多兼具遊樂休閒與教育的育樂園地，要讓每一位南投鄉親都帶著笑容在南投宜居。