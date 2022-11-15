俄烏戰爭中，無人機扮演扭轉戰局的極度重要角色，並為俄羅斯帶來重大破壞損傷，但第一套國造自殺式「劍翔」無人機攻擊系統月前已正式交給「空軍防空暨飛彈指揮部」，中科院今(15日)上午特別邀訪媒體參訪「劍翔系統」，強調這款反輻射無人機大陸沿海岸上及共艦，航程高達1000公里，頓時只要射程內所有的共艦開啟雷達，都會成為目標。

劍翔系統可精準打擊各式武器雷達系統，海峽內的共艦只要有進行雷達運作，全都難躲劍翔的精準攻擊。(中科院提供)

劍翔系統可精準打擊各式武器雷達系統，海峽內的共艦只要有進行雷達運作，全都難躲劍翔的精準攻擊。(讀者提供)

據了解，目前第一套劍翔系統已祕密部署在北台灣某處海岸，進行戍衛中樞任務及進行「反登陸」作戰時，攻擊敵軍大型兩棲指揮艦的任務。

跟中科院簡報，劍翔系統可精準打擊各式武器雷達系統，海峽內的共艦只要有進行雷達運作，全都難躲劍翔的精準攻擊。

根據中科院首度透露，劍翔無人機體型小，滯空時間至少5小時，航程至少1000公里，機動性相當高，可在短時間內完成裝彈及站陣地轉移，提高戰場存活度。據指出，劍翔無人機發射前，可設定路徑，預先避開敵軍火網威脅，飛至目標區上方進行搜索後進行攻擊。

劍翔無人機目前已經開始量產，代號是「飛戢三號專案」，每輛發射車可裝入12架無人機，全案原編列於國防預算，後改列特別預算，成為國軍打擊敵基地、雷達的重要戰力。

由於「劍翔無人機」作戰效益極佳，量產數量可望增加，原先規劃量產104架。根據書面報告，「劍翔無人機」將於本島，外島設置4處陣地及相關設施，預計在2025年即可完成。