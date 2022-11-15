選戰進入最後衝刺階段，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天下午與立委吳思瑤共同在中壢區車隊掃街，鄭運鵬說，在選舉的最後1個月採取全面的讓市民朋友看到，早上、中午、晚上甚至宵夜場都有安排。在政見發表會前一晚也只有他還有行程安排，是因為他對於桃園市政比其他候選人熟悉很多，而選前之夜跟黃金周都有做了很好的規劃，請市民可以拭目以待一起來參加。

鄭運鵬表示，距離選舉投票剩下最後10天，今天掃街請到他在立法院的好朋友吳思瑤委員一起，兩人交情好，她都自稱要當自己的媳婦，所以兒子還蠻怕她的，吳思瑤也擔任台北陳時中部長競選總幹事，今天特別來力挺，也是要告訴大家未來他當了市長會離開立法院，但是在立法院裡面的這些好兄弟姊妹，會跟以前一樣支持桃園的發展，大家互相聲援。

至於今晚還有一場旅桃同鄉會活動，對於是否企圖拉攏更多移入人口，鄭運鵬則說，桃園市在鄭文燦市長2任8年有很好的政策跟公共投資，還有民間投資的吸引之下，人口成長21萬多人，旅桃同鄉們發現過去可能比較是長輩們才會參加同鄉會，現在很多年輕的企業家也都加進來，這是桃園獨特的人口紅利，讓同鄉會也更活潑，所以他們對於鄭市長的8年成績很有感，也主動表達支持他接續鄭文燦的好施政。各個縣市包含金門、馬祖，在桃園都有很大的族群在旅桃同鄉會，歡迎他們成爲桃園的新市民，也希望他們跟桃園一起發展、一起成長。