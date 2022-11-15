民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今(15)日在臉書表示，八年來，桃園成為台灣改變最多、進步最快的城市，「這份光榮感，一定要延續下去，而這個重大任務，鄭運鵬做得到」。鄭運鵬也呼籲大家這周末把時間空出來，「蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌行政院長要在桃園集合啦！」

鄭運鵬在臉書指出，8年前，感謝桃園市民朋友，拿出勇氣，把手中那關鍵的一票投給鄭文燦；八年來，桃園成為台灣改變最多、進步最快的城市。鄭運鵬強調，這份光榮感，一定要延續下去，「而這個重大任務，鄭運鵬做得到」。鄭運鵬呼籲大家11月26日票投③鄭運鵬，讓會做事的團隊，繼續帶領桃園進步。

此外，鄭運鵬也鄭運鵬也貼出19日以及20日的行程，並希望大家這周末把時間空出來，因為蔡英文、賴清德、蘇貞昌將在桃園集合。

廟口開講－桃園蓮華寺，時間為11月19日，周六10:00，特別來賓為行政院蘇貞昌院長、桃園市鄭文燦市長，地點位在桃園區慈文路410號。

廟口開講－八德元聖宮，時間為11月19日，周六13:00，特別來賓為行政院蘇貞昌院長、桃園市鄭文燦市長，地點位在八德區東泰街2號。

延續五星光榮，黃金勝選之夜，時間為11月20日，周日18:30，特別來賓為蔡英文總統、賴清德副總統、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、基隆市長林右昌、節目主持人鄭弘儀，地點位在家樂福中原店旁空地（中壢區中華路二段）。