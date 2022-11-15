男性年過50就容易出現攝護腺肥大問題，不但排尿時容易滴滴答答、尿不乾淨，還可能出現頻尿、夜尿等困擾，泌尿科醫師戴定恩建議，想要延緩攝護腺肥大發作的時間，最好從年輕就開始保養，並推薦多補充番茄就可以攝取到的「茄紅素」，不但可以避免攝護腺肥大，還能減少精子異常數目、降低攝護腺癌發生率。

戴定恩在臉書粉專發文指出，男性一到50歲，攝護腺肥大的機會就會大幅增加，出現尿不乾淨、頻尿、夜尿等徵兆；到了80歲時，約8成的男性都會有攝護腺肥大的問題。戴定恩表示，最好趁年輕的時候就開始保養，以延緩攝護腺肥大發作的時間，其中他最推薦「茄紅素」，平時可以透過番茄補充，並列出4種能更有效吸收的方法。

▎挑選紅色的番茄

成熟的紅番茄比青色番茄有更豐富的茄紅素，因此挑番茄時記得挑選紅番茄，才能吃進更多茄紅素。

▎打成番茄汁

透過榨汁的過程，可以破壞番茄細胞壁，讓更多的茄紅素被釋放出來，有助人體吸收。

▎與油脂一起攝取

茄紅素屬於脂溶性營養素，與油脂食物如橄欖油、堅果、肉品一起食用，更有助於被人體吸收。

▎煮熟再吃

番茄加熱後才能破壞纖維結構，讓茄紅素釋出，幫助人體吸收。煮熟後的茄紅素，會從不易吸收的「反式茄紅素」轉換為容易吸收的「順式茄紅素」，因此戴定恩推薦，可以多用番茄入菜，像番茄炒蛋、茄汁義大利麵都是健康又美味的好選擇。