九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨轟民進黨候選人陳時中是黑洞，吞噬防疫「3＋11」真相、疫苗採購合約及1萬多條染疫同胞的寶貴生命，今遭陳時中反嗆「你煩不煩？」無奈指相同問題早再三解釋過。對此，蔣萬安15日再批，陳時中面對問題只會閃躲，不願正面回應、說明真相，無法說服市民。

陳時中上午質疑，蔣萬安一直在說同樣的事，明明他已再三解釋相關問題，以這樣的作為，蔣萬安萬一將來做市長，是件滿危險的事情，「他這樣的個性，人格的特質是沒有辦法傾聽民意，他就會將錯就錯，那市民的意見就沒有辦法得到重視。」強調無論當市長或指揮官，聽得進別人的話很重要，不是抓了個議題就一直打下去。

對此，蔣萬安下午赴台北市議員候選人楊植斗競選總部探班前受訪回嗆，不管是「3＋11」、高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查，或是民間採購疫苗處處受阻，這些問題陳時中都只會閃躲，不願正面回應、將真相說明清楚，並公布相關事實，這樣的做法顯然無法說服市民。

此外，蔣萬安過去在美國當律師的矽谷經驗，遭民進黨議員候選人趙怡翔質疑，稱蔣所在的事務所不只幫中國企業，還涉嫌詐欺、挪用公款，還有被美國證交會提告紀錄。蔣表示，希望趙怡翔能完全、完整了解事實經過再來說，強調公司完全依照美國法律規定進行相關業務。

談及民進黨相關側翼頻針對矽谷經驗及美國學歷做文章，他表示，自己的學歷和矽谷工作經驗都實實在在，自己非常願意將過去學習的歷練，貢獻給他成長的城市，但是民進黨卻只會用抹黑攻擊，顯見陳時中所講的正面選舉，也就只是嘴巴上講講而已。