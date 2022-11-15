選舉公報近期已公布，不少候選人除了積極站路口、掛看板，增加曝光曝光度外，由於聚焦政見選民越多，候選人也在公報上發揮創意。（蔡雯如翻攝）

選舉公報近期已公布，不少候選人除了積極站路口、掛看板，增加曝光曝光度外，由於聚焦政見選民越多，候選人也在公報上發揮創意。（蔡雯如翻攝）

選舉公報近期已公布，不少候選人除了積極站路口、掛看板，增加曝光度外，由於聚焦政見選民越多，候選人也在公報上發揮創意。其中，像是新北市議員候選人蔡淑君、邱烽堯、黃永昌等就放上與新北市長侯友宜合照，更有候選人精心設計版面，像是新北市議員候選人吳訓孝版面是PTT鄉民版，展現他的版主特色，吸引年輕民眾目光。

以往的選舉公報政見欄區域，候選人都會選擇條列式列出政見，整體看起來較為死板，但有不少候選人近年選擇放上圖檔，增加可看度。

國民黨市議員候選人黃永昌說，他過往沒有刻意放與其他人的合照，但剛好碰到侯友宜尋求連任，加上彼此都是不太會說話的人，而他任內許多政見都是與侯友宜一起通力合作完成，因此希望選民支持他和侯友宜，希望合體發揮最大效益，為市民爭取更多福利。

另外，國民黨市議員候選人廖先翔雖未放上與侯合體的照片，但政見欄右上方卻貼出「侯廖上場 好料上桌」的LOGO，政見第一條就是「與侯團隊鬥陣侯侯做代誌」。

民眾黨市議員候選人張凱鈞則放上與民眾黨黨主席柯文哲的合照，強調他是主席強力推薦的人選。張凱鈞表示，過往的選舉公報都很無聊，為了讓年輕人多接觸政治，他也花相當多心思設計圖文，貼出與柯文哲的合照，也讓選民知道他是跳脫藍綠的候選人。

除了貼出與大咖的合照，國民黨市議員候選人吳訓孝更將政見欄打造成PTT三蘆版，吳訓孝說，他在PTT上已經是老鄉民、三蘆版主，也曾擔任PTT的訴訟長，處理法律事務，PTT占了他的青春一大部分。

吳訓孝也說，選舉公報若採條列式列出政見，寫得太長，民眾也不會看得太認真，他覺得會看選舉公報的比較多是年輕人，因此他特別只放上重點，並在下方附上臉書名稱，將詳細政見內容放在臉書，希望用這樣的方式，抓住年輕人的目光。