古益弦參選頭份市民生里長，兄長古富源全力相挺。（謝明俊攝）

36歲的古益弦因遺傳母親，出生後就被判定中度智障，但他從不放棄生活，樂觀進取，在頭份市麥當勞一做就是18年，是前店東林佛樹口中的好員工，古益弦愛熱鬧，喜歡參與地方公眾活動，大哥古富源見胞弟熱衷公共事務，一時興起問起要不要去參選，古益弦一口應允，成了這屆苗栗縣地方選舉中唯一的智障人士，競選政見「智障當選，做事不智障」一出就吸引眾人目光，讓人耳目一新。

古益弦、胡富源兄弟從小相互扶持，兄弟情深。（謝明俊攝）

古益弦老家位在頭份市中華路「三份」地區，屬於頭份市民生里，家裡父母、古益弦和大哥古富源4人中，去世的母親有智能障礙問題，古益弦遺傳母親，從小就被判定中度智障，但古益弦還是依著特教系統，一步步完成苗栗特教學校課程，每天自行搭校車由頭份至苗栗市上課，從未曠課缺席。

古益弦每天騎自行車到麥當勞上班。（謝明俊攝）

18歲那年，古益弦還在特教學校上課，就利用下課閒餘，到頭份市交流道旁的麥當勞打工賺錢幫忙家計，這一做就是18年至今，在前店東林佛樹的眼中，古益弦是非常認真的員工，交代古益弦任何工作，古益弦都能使命必達，林佛樹還曾在連鎖店聯誼會中推崇古益弦認真任事的表現，超越一般員工。

古益弦與長4歲的大哥古富源相互扶持，弟弟在校難免會被欺侮，哥哥出頭替弟弟討公道，和對方大打出手，常常因此被師長認為是好動學生，兄弟情誼從小深植，至今兄弟還是同住老家，古富源自己成家立業，育有3子，仍不時地照看著胞弟，兄弟情深，令人稱羡。

古益弦喜愛加入人群，地方上只要有廟會慶典，競選活動，古益弦都會到場趕熱鬧，尤其是競選活動，古益弦也會選擇自己支持的對象去搖旗吶喊，看在哥哥眼裡，一天嘗試地問弟弟，「要選舉了，我帶你去登記參選好不好？」沒承想，古益弦竟一口答應，兄弟倆就到頭份市公所登記參選住家所在的民生里長。

古益弦的競選口號「選政客不如選智障弱勢」簡單明暸。（謝明俊攝）

胡富源為了老弟參選，自掏腰包替弟弟付了5萬元保證金，再花一千多元製作5面競選旗幟，分別掛在自家機車店的機車及小貨車上，經營機車店的胡富源，利用空閒時間兼營外送小弟，沒有外送單時，就騎著機車掛上競選旗子，幫弟弟掃街拉票，四下宣傳。

胡富源騎著機車替弟弟四處拉票。（謝明俊攝）

古益弦的競選政見內容簡明有趣，讓人一看就難忘。（翻攝自選舉公報／謝明俊苗栗傳真）

古益弦文字能力不強，所以競選政見是由哥哥代筆，政見及競選口號風趣易懂，讓人一看就朗朗上口，例如：「看不慣有些人沒選上要生要死，做出的決定比我還智障」、「沒選上也沒關係，就是選高興的！」、「智障當選，做事不智障」、「民主社會，弱勢出頭天」、「選政客不如選弱勢智障」。

胡富源強調，弟弟一旦選上里長，身為兄長的他也義不容辭會幫忙服務，只要鄉親有事，直接到機車店找他們，一定全力以赴，他也保證當選後，薪水和保證金都會捐出作公益，希望大家能一圓弟弟為公眾服務的夢。