儘管價格從800元大漲至980元，漲幅達22.5%，素有「蛋黃酥界愛馬仕」封號的陳耀訓蛋黃酥，今午開賣即銷售一空，「完全沒在考慮價錢」。搶到訂單的黃牛，甚至在拍賣網站上喊出一盒要價5000元！

「比五月天演唱會門票還難搶」，陳耀訓蛋黃酥一年只賣兩次，分別是中秋節檔期及農曆春節前。自下月1日起至明年1月20日的51天可取貨日期，今天中午12點半線上開賣，每人限購5盒，一如預期秒殺。

不少網友崩潰，湧進官方臉書留言，「太誇張！5秒就沒了，怎麼可能」、「剛選盒數就沒了」、「我連按的時間都沒有，到底是誰買走」、「根本買不到啊！可不可以不要再這樣折騰」。

成功搶到訂單的網友，除了自用，很多人「其實是來做生意的」，已有社團或團購群組開始兜售取貨資格，每盒轉售價從1500元至2400元都有，甚至有人喊到5000元，或蛋黃酥換五月天、蔡依林演唱會門票等。

陳耀訓臉書粉專提醒，「許多來路不明的蛋黃酥在網站出售，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。