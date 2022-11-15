台灣上市櫃公司協會和東方領袖雜誌舉辦的「東方領袖講座」今天在遠東飯店舉行。今天演講主講人包括台灣上市櫃公司理事長黃偉祥，寬量國際策略長谷月涵、戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立、經濟學家前國票金總經理丁予嘉等人。黃偉祥表示，在中美貿易戰之下，台灣被迫選邊站，供應鏈分散去全球化造成了成本增加以及通膨上升，2023年全球經濟目前看起來仍有諸多挑戰。丁予嘉則認為，明年全球經濟的關鍵在大陸，也就是中國清零政策鬆綁。

丁予嘉表示，2023年只要看一件事，就是中國20大之後的政經情勢，包括境內管制放寬，以及邊境鬆綁，一旦上述條件滿足，2023年中國GDP以5%起跳沒有問題。此外，今年12月FED升息，可能由市場預期的2碼降到1碼。

丁予嘉表示，市場對FED升息已麻木，2023年通膨不會再是大問題。據統計2000年到2022年，只有7%的時間全球GDP是負值，其餘是正值；也就是經濟衰退的時間是非常短。道瓊指數也都能領先景氣下跌或是反彈。美國通膨在10月已經下滑，且2020年之前的10年全球呈超額產出，所以通膨很快就會下滑。

丁予嘉指出，去年3月參加北威論壇時，就己經預測一場完美風暴即將來臨。包括疫情打亂供應鏈，中美對抗愈演愈烈，通膨是引爆點，今年2月俄烏戰爭更擴大通膨力道，供給面的通膨來得又快又兇。FED在初期誤判，直到6月開始覺得不對，7月開始連續升息，每次升3碼，連升15碼。

丁予嘉認為，明年美國失業率預期4.1%~4.2%，仍接近充分就業；美國通膨是很容易被打下來的，2022年美國FED升息只是補家庭作業，今年12月FED升息恐只剩下1碼。