澎湖時間銀行計畫辦理社區巡迴說明會20場次，及教育訓練4場次，並培養社區招募「時間天使」，招募民眾加入時間銀行系統會員。（張茂雄攝）

澎湖縣政府15日下午舉辦「澎湖時間銀行啟動儀式」，由澎湖縣長賴峰偉正式宣告澎湖邁入多元志工服務體系，催生時間銀行長達10年之久的副議長陳雙全也全程出席觀禮，湖西鄉各社區發展協會理事長也參加啟動儀式，預示澎湖這個「時間銀行」示範點，能夠補足社會福利缺少的那一塊資源，大家一起投入善的循環之中。

「澎湖時間銀行」由縣府社會處與澎科大合作，成功向科技部申請經費，辦理社區巡迴說明會並建立「澎湖時間銀行系統」，這個平台設立之後，相信以澎湖地區社福系統與單純的人口結構，可以很快推動到每個社區之中。

賴峰偉說明，今年是澎湖時間銀行元年，期待透過時間銀行體系形成社區型態互助網絡，使隱藏在社會角落的獨居長者或社會邊緣者，可以得到幫助與服務。同時時間銀行具有利己及利他的特性，使幫助者可以發揮自身專長幫助他人，而受幫助者也能運用自身專長成為幫助者，形成善的循環。

縣府社會處表示，時間銀行概念源自美國耶魯大學法學博士艾德加(Edgar S. Cahn)先生，能將自己服務的時間存起來，存在自己的時間銀行帳戶內，當有需要時再提領出來交換他人的服務。這樣互助網絡的形成，將可有效提升整體社會韌性以對抗環境改變所帶來的衝擊，而這樣的制度也可有效因應未來高齡化及少子化所帶來的照顧需求。

社會處表示，今年度目標辦理社區巡迴說明會20場次及教育訓練4場次，並培養社區招募「時間天使」，招募社區民眾加入時間銀行系統會員。初期將以湖西鄉作為示範點，透過示範點的執行成果，進而推展到全縣，使民眾能獲得更好、更多樣的服務。