嘉義縣2022「感恩土地．感謝農民．謝謝食物」食農教育博覽會今在鹿草國小盛大舉行，會中並頒發感謝狀給42位「農老師」。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣2022「感恩土地．感謝農民．謝謝食物」食農教育博覽會今在鹿草國小盛大舉行，共有17校展現教學成果，會中並頒發感謝狀給42位「農老師」，感謝提供專業知識技能，與教師協同教學，讓嘉義囝仔埋下新農業多元產銷、專業技術的種子，引導學生重新認識農業新價值與無限可能。

嘉義縣食農教育自106學年度整合辦理，嘉義縣長翁章梁上任後，整合各局處擴大舉辦，包括執行食農教育諮詢小組到校輔導、嘉義廚神學校午餐在地食材廚藝競賽、開發全縣食農在地化課程及教材教學設計競賽、深耕嘉鄉食農教育示範學校、慈濟慈善基金會「食在環保」食農、食育、食安教育分享講座等計畫，去年並正式在鹿草國小成立嘉義縣食農教育資源中心。

教育處長李美華說，嘉縣落實「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」食農教育，舉辦與農共舞競爭型計畫，今年度共有17校獲得補助，至於食農教育有5大計畫，包括教師增能研習、在地食材廚藝競賽、教學設計競賽、與農共舞計畫及食農教育博覽會等。

鹿草鄉青農、友酵農場負責人許正寶就是重寮國小的農老師，他分享此次帶領學生種青蔥，就是從認識土壤開始，接著是認識植物、學習田間管理、病蟲害管理一步步教導，另收成期也特別注意天然災害及氣候變遷可能造成的影響，收成後學習加工，製作司康、蔥油餅，接著帶領學生包裝行銷，自製線上表單，得以網路行銷、販售。

嘉義縣2022「感恩土地．感謝農民．謝謝食物」食農教育博覽會今在鹿草國小盛大舉行，共有17校展現教學成果。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

許正寶說，透過課程讓孩子了解農民的生產過程不只是種植作物，也了解許多生產過程，甚至加工後如何讓作物附加價值提升，一條龍式的食農教育，讓孩子親身體驗，更能學習尊重農民，尊重食物，進而愛上這片土地。

嘉義縣2022「感恩土地．感謝農民．謝謝食物」食農教育博覽會今在鹿草國小盛大舉行，共有17校展現教學成果。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

鹿草國小則展現「農會與學校合作」共同推動食農教育的典範，包括與四健作業組合作，在學校導入「自主潮汐式養液栽培系統」，在水鹿科技環保農園帶著學童進行水耕栽培，農會的家政媽媽及農業志工到校協助各項活動，也教小朋友料理的技巧，另近期鹿草鄉農會成立綠色照顧站，更開啟了老幼同樂的契機。