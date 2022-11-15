張善政今難得穿上全套西裝打領帶，並特別選深藍色，穩重又不沉重。(蔡依珍攝)

張善政今難得穿上全套西裝打領帶，並特別選深藍色，穩重又不沉重。(蔡依珍攝)

桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民進黨鄭運鵬開頭就緊咬對手張善政，質疑當統派政黨最高顧問、曾任閣揆卻不見對桃園貢獻，回答老年長照困境也不忘批張團隊黑金暴力，民眾黨賴香伶、無黨鄭寶清也都對張有零星批評，張善政則從頭到尾暢談政見，甚至一句「專心回答教授提問以示尊重」反將對手們一軍，最後結語感謝桃園歷任縣市長，包括呂秀蓮和鄭文燦，好的會延續、有缺失的會改革，展現直轄市長格局。

公辦電視政見雖然沒有交叉詰問，但每人每段6分鐘的依序4輪發言，仍散發濃濃煙硝味，鄭運鵬抽中天字第一號，第一輪講述政見就2度提到張善政，批張不熟悉桃園、曾任閣揆擁有權力卻無心承擔，更稱張善政競選團隊有賄選的、有詐欺的、也有暴力犯罪背景。

張善政則走溫情攻勢，開頭就說自己在桃園工作12年，是桃園改變了他的人生，沒有宏碁、Google等在桃園龍潭的經歷，就不會有後來的張善政，當選會用畢生累積的經驗與知識，回報桃園。

第三輪學者提問老年長照困境，前3位都穿插批評，賴香伶斥藍綠未見對高房價、低薪提出解套，鄭寶清批張不懂法令、社宅不能賣，國民黨執政是黑金政治。最後一位發言的張善政開頭就正色道：「我們候選人，為了表達我們對提問教授的尊重，這時間應該專心專注回答提問的主題。」呼籲3位對手不要離題，反將一軍。

張善政最後結論更不同3位候選人，細數歷任桃園縣市長貢獻，甚至包括民進黨籍，讚呂秀蓮對產業友善、鄭文燦提出眾多體貼政策和建設，強調執政團隊必須面對自己的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，歷任縣市長留下的市政資產，好的會延續，有缺失的會改革，要讓桃園在現有基礎上更進一步，溫和但鏗鏘有力，展現直轄市長的高度和格局。

張善政會後受訪一改政見發表會上「佛系」，炮火全開批評政見會應該是展政見，而非抹紅抹黑，怒嗆：「我有在這個場合質疑鄭運鵬是中國鵬嗎？」

張善政平常跑場總是T恤、便裝，今難得穿上全套西裝打領帶，並特別選深藍色，穩重又不沉重，他笑言是「太太的愛心」，在妻子助陣下，果然表現出色。