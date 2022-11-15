為了幫助更多民眾在後疫情時代透過更多元的管道，取得更安心便利的投保體驗，開發金(2883)旗下中國人壽獲得金管會核准，正式開辦「全通路行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」業務，民眾除了能利用中壽自有業務通路外，也可至銀行、保險代理人、保險經紀人公司、兼營保險代理人、兼營保險經紀人業務之銀行等保經、保代通路，全通路都能使用遠距刷臉完成投保；同時也擴大適用對象，開放要、被保險人不同人及未成年人等全年齡民眾，只要符合身分認證原則、意思表示程序，都能進行中壽「Smile to Sign遠距刷臉投保」，積極實踐普惠金融、公平待客原則。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽隨時因應市場環境與疫情變化，結合AI人工智慧學習、大數據分析與團隊協同合作，提供客戶更優化的服務體驗。中壽是業界首家獲准與銀行保代進行遠距刷臉投保的壽險公司，此次獲准全通路正式開辦遠距投保，則展現中壽的數位創新能力與競爭優勢。中壽長年推動金融友善服務，提供客戶從年輕至樂齡的全方位保障，舉凡與中華民國聽障人協會合作，打造聽障無礙環境、連年捐贈各縣市政府扶助弱勢、推動微型保險等方案，中壽不斷發揮壽險「愛與關懷」的本質與「公平同理，待客如己」的理念，讓每位客戶皆可公平享有安全便捷的心服務，獲得貼心保障。

中壽「Smile to Sign遠距刷臉投保」除了拓展至全通路和全年齡對象，讓更多客戶、業務員能在跨地域、全流程數位化、無紙化的安全投保環境下，體驗「投保零接觸、服務零距離、關懷零時差」的高效服務，另外中壽也以提升使用者體驗為己任，持續優化遠距刷臉投保的服務流程，最快於10分鐘內即可完成投保，縮短了40％的作業時間。全通路遠距刷臉投保的高便利性，也有助中壽更落實執行綠色金融行動方案2.0，達成節能減碳並符合企業永續發展的目標。