嘉威(3557)第三季雖然面臨高通膨的挑戰，但在營運團隊努力之下，加上美元大幅升值的有利因素，逆勢繳出單季稅後淨利0.95億元，年增136％的成績，每股盈餘1.19元。董事會也通過今年上半年盈餘分配，擬配發現金股息3元，配發率達73.5％。展望第四季，邁入旺季拉貨需求，法人看好第四季營運優於第三季。

嘉威今年第三季營收10.86億元，年減4％，但在原物料趨穩及產品售價調整發揮效益，單季毛利率提升到36.99％，是五季以來新高，較去年同期增加5.21個百分點，營業費用率維持與去年同期相當的水準，營業利益回升到1億元，季增5％、年增111％，受惠匯率環境有利，業外收入貢獻0.21億元，稅後淨利0.95億元，季增13％，年增136％，每股盈餘1.19元，今年第三季營運績效較去年同期大幅回升。

累計前三季營收42.50億元，年增17％，營業利益4.66億元，與去年同期微幅增加，稅前淨利5.36億元，年增22％，因所得稅費用較去年同期增加0.93億元，稅後淨利4.23億元，年增1％，每股盈餘5.26元。

嘉威10月營收3.67億元，月增10％，年減33％，由於全球不景氣因素，加上通膨影響，法人估計第四季營收較去年同期有所下滑，但因第四季為傳統旺季，開始進入明年夏季產品的拉貨期，預期單季營收仍可較第三季明顯成長，毛利率有望隨著旺季稼動率維持在相對高檔水準，單季獲利優於第三季。

展望2023年，因餐具用品屬家庭必需品，需求相對穩定，可降低大環境的影響，且嘉威在超市客戶貢獻下，法人估計餐具營收可望穩定小幅成長；今年廚具產品在打入Walmart、Costco及Target三大通路之後，看好明年廚具營收成長動能顯著，長期目標希望廚具營收規模與餐具相當。