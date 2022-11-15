連鎖餐飲集團八方雲集(2753)受惠「梁社漢排骨」展店效益及「八方雲集」業績成長，2022年第三季稅後淨利創1.77億元新高，每股盈餘（EPS）2.69元，累計前三季稅後淨利4.97億元亦創同期新高，每股盈餘7.53元。

八方雲集10月自結合併營收創6.09億元新高，月增3.07％、年增13.9％。累計前10月合併營收56.37億元、年增14.99％，續創同期新高。截至10月底「梁社漢排骨」已增至183家，包括「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」均將持續展店，對下半年營運維持審慎樂觀。

八方雲集第三季合併營收再創17.76億元新高，季增4.82％、年增18.16％。營業利益亦創1.96億元新高，季增1.19％、年增達54.1％。毛利率36.59％、營益率11.07％，雖遜於第二季37.32％、11.46％，但優於去年同期36.08％、8.49％。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合業外收益0.32億元，季增達71.03％、年增達6.1倍助攻下，八方雲集第三季歸屬母公司稅後淨利創1.77億元新高，季增6.73％、年增達57.43％，每股盈餘2.69元則改寫次高。

累計八方雲集前三季合併營收50.28億元、年增15.12％，創同期新高。毛利率雖自37.61％略降至37.3％，但營益率自10.57％提升至11.29％。配合業外收益跳增2.62倍挹注，歸屬母公司稅後淨利4.97億元、年增達25.79％，創同期新高，每股盈餘7.53元為同期次高。

八方雲集表示，第三季營收及獲利同步創高，主要受惠「梁社漢排骨」積極展店及「八方雲集」業績成長，而香港「百芳池上便當」、「八方台式麵屋」業績表現同樣亮眼，對營收及獲利亦帶來加乘挹注。

八方雲集目標至年底將「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」分別展店至200家及10家，「芳珍蔬食」亦規畫啟動加盟。「八方雲集」則維持現有規模，聚焦既有門市改裝、導入自動化設備及新產品，以提高單店營收，維持營運成長動能。

同時，八方雲集未來2年將著重拓展美國市場，加速布局國際發展，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。集團預計今年底在美國再開出1家複合式新店、明年一舉拓展至8家，主要皆位於南加州，並規畫2024年進軍北加州，開設中央工廠及首間門市。

針對經營不善的品牌及區域，如轉型後迄今成效不如預期、且營運受疫情影響的「丹堤咖啡」，以及同受疫情升溫衝擊的中國大陸福建的八方雲集門市，八方雲集將持續調整改善營運狀況，若下半年未見明顯改善，將不排除在年底前「停損」進一步調整。