前新竹市長林智堅因直播時的「矽」之說，遭對手及網路帳號剪輯放大攻擊，15日下午特別在臉書發文原原始末，並為沈慧虹叫屈。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

前新竹市長林智堅因直播時的「矽」之說，遭對手及網路帳號剪輯放大攻擊，15日下午特別在臉書發文原原始末，並為沈慧虹叫屈。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

前市長林智堅針對近日遭對手與網路帳號刻意攻擊甚至牽連到民進黨新竹市長候選人沈慧虹，15日下午特別在臉書發文澄清始末，並向沈慧虹說聲抱歉，他同時也抨擊網路上醜化新竹女性、刻意被操作的言論，對於缺少話語權的女性非常不公平。

林智堅在文中開頭就說，「要跟慧虹說聲抱歉，又因為對手刻意的攻擊牽連到她」。他也要向關心「矽」這件事情的市民朋友說明，其實是在9月的1場聊天直播，因為一時的口誤刻意被剪輯放大，甚至引發國民黨和民眾黨的許多爭議候選人企圖操作。

林智堅指出，熟悉他的市民朋友都知道，對於竹科，市府多以產業協助的角色自居，畢竟術業專攻，而市府在確保用水無虞、園區消防以及疫情期間的專案篩檢，不敢說做到100分，但也是問心無愧，「至於現在企圖操作的政黨，哪1位是在疫情期間穿上防護裝和我們一起守護竹科呢？我想答案非常明顯。」

過去，他也多次在不同場合參訪都有致詞，表示「矽」這個原料，跟新竹有很深的淵源，新竹產矽砂以及天然氣所以有玻璃產業，而半導體產業的晶圓也跟矽相關，即便產業更迭，都和此原料相關，他覺得在那些場合聽他致詞的貴賓，也都不會有誤會。

因為竹苗地區有矽跟天然氣等資源，日據時期日本政府在台灣發展軍工業，其中的分支就選在新竹。日本海軍第六燃料廠新竹支廠，也就是大家耳熟能詳的大煙囪，也是在這個脈絡下出現的。

結合工研院的前身，天然瓦斯研究所的設立，才正式開啟了新竹工業史的濫觴。也因為工研院在新竹的緣故，當初科學園區選址落腳新竹的時候，這也成了重要考量之一。

林智堅說，這次網路訊息來源為批踢踢帳號「Dawson5566」發文，結果一查發現皆為護航候選人高虹安的文章居多，也多次以「低能」、「夜間部」等學歷歧視用語攻擊他，甚至有其他網友附和以歧視的字眼去攻擊嫁給竹科的女性。

過去批踢踢上就有許多厭女言論，以不堪入目的字眼去醜化新竹女性，這些刻意被操作的言論，對於缺少話語權的女性非常不公平。

他覺得這次選舉是面照妖鏡，當某些人的選情告急，又或是重大爭議被揭露時，總是會有系統性的網軍去帶風向洗流量，甚至去批判支持慧虹、支持他的民眾。不過新竹人是聰明的，不會被這種劣質的選舉操作手法所影響，至於那些噁心的言論，「我想回到現實生活，面對女性，你們1句話也說不出來。」

他還是想要告訴市民朋友們，選舉是一時的，這些紛擾都會過去，但市長1任4年真的很重要，我們一起用行動支持沈慧虹，讓這些惡質的文化無法在新竹扎根。