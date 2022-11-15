（第一銀行四度獲「國家企業環保獎」巨擘獎，由第一銀行副總經理蔡淑慧(中)代表領獎。 圖／第一銀行提供） 第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及落實環境保護，繼2019至2021年連續三年獲行政院環境保護署「國家企業環保獎」巨擘獎，今年再度獲肯定，為國內首家金融業連續四年獲該獎最高榮耀，15日由行政院環境保護署署長張子敬頒獎，第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。第一銀行表示，能連續四年獲頒環保獎項的最高榮譽巨擘獎，代表評審委員對第一銀行持續投入環保並精進環保績效，給予高度肯定。第一銀行近年積極在資金分配與環保推動扮演重要角色，除將「環境永續」理念透過教育行動內化到各項業務經營核心外，也多面向發展綠色、永續金融商品與服務，並推出「永續績效連結授信專案」，將客戶在溫室氣體排放、廢棄物量及資源回收再利用率等永續指標納入優惠利率評估重點，主動響應環保署「環保集點」政策，鼓勵社會大眾及第一銀行綠色信用卡卡友於綠色通路消費並給予環保點數獎勵，同時訂定「永續授信」及「永續投資」政策，將ESG之風險議題納入投融資評估審核項目，並持續降低對高污染／高耗能產業投融資比重。第一銀行以行動響應2050淨零排放轉型政策，在能源轉型方面，持續擴大自身營運的減碳績效，海內外共33棟自有行舍大樓取得綠建築標章，其中27棟為鑽石級綠建築，居國銀之冠；國內3棟大樓屋頂設置零碳綠屋頂，利用太陽能、雨水回收及魚菜共生系統，讓屋頂農作物生長所需能資源能自給自足及循環利用，2023年更計劃擴大使用綠電的營業據點，涵蓋第一銀行總行及資訊大樓等共19處，全行綠電使用率將達13.5％以上；在生活轉型方面，第一銀行推動低碳運輸，除將燃油公務汽車汰換為油電公務汽車達22輛，針對逾耐用年限之公務機車汰換時，優先採購電動機車，全行電動機車已達99輛；另，於採購過程積極發揮永續影響力，2021年導入ISO20400「永續採購指南績效評核」認證，今年更修訂內部作業方式，將供應商ESG表現納入採購前的廠商檢核項目，並規劃年底前攜手供應商落實碳排放量盤查。第一銀行為凝聚全民對環境永續的共識，第一銀行及第一銀行文教基金會攜手員工及客戶，以實際行動打造綠色永續環境，今年於基隆、宜蘭、臺中等地種下約3,000棵樹苗，綠覆地面積約3公頃，估計每年可吸附30公噸的碳排放量；除此，連續6年（2017～2022年）推動「綠光傳愛計畫」，已為7家社福機構、39所偏鄉學校安裝節能LED燈具共12,240套，愛心足跡橫跨臺灣北、中、南、東等地區，預估46家受惠單位年節省約107萬度用電。值得一提的是，為提高大眾對環保意識與觀念，「第一銀行綠色金融教育館」自行開發「氣候風險保衛戰」環教課程，提供社會大眾理解氣候變遷風險類型及銀行管理氣候風險的行動，該館迄今已辦理96場，超過2,400人至該館學習綠色金融環保知識。展望未來，第一銀行將持續關注國內外環境保護及永續治理發展趨勢，發揮金融業的永續影響力，貫徹「永續金融，第一品牌」目標。