勞動部15日公布2023年第一季就業市場人力需求調查，事業單位需求人數預計季增6萬人、減0.8萬人，整體而言，將淨增加5.1萬人，與去年同期相比減少5,000人。勞動部表示，由於全球景氣降溫，市場需求轉弱，出口動能趨疲，致外需相關產業人力需求減緩，但隨國內邊境管制逐步放寬、防疫規範漸次鬆綁，以及春節與寒假消費旺季等因素，內需服務業持續增僱員工

從行業別觀察，與今年第四季相比，明年第一季工業部門人力需求預計淨增加2.2萬人，服務業部門淨增加2.9萬人。各大業以製造業淨增加1.8萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加0.3萬人，金屬製品製造業、機械設備製造業均淨增加0.2萬人，但製造業淨增人數為近三年新低。

按職類別觀察，明年第一季各職類人力需求以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加1.6萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.4萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加1萬人再次之。